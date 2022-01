Lewandowskis revansch - prisades före Messi på Fifas "The Best"

Under måndagskvällen utsågs årets bästa spelare och tränare när Fifas "The Best" Awards 2021-gala gick av stapeln i Zürich, Schweiz.

Då prisades bland annat Magdalena Eriksson, som blev uttagen som vänsterback i världselvan. Stjärnan har stått för tongivande insatser i både klubblaget och det svenska landslaget under året, vilket hon alltså belönades för.

Damernas världselva:

Christiane Endler,

Lucy Bronze - Millie Bright - Wendie Renard - Magdalena Eriksson,

Estefania Banini - Barbara Bonansea - Carli Lloyd,

Marta - Vivianne Miedema - Alex Morgan.

Bästa damspelare för 2021 blev Barcelonas Alexia Putellas, som nyligen även vann Ballon d'or 2021. Detta trots att hon inte fanns med i världselvan.

Senare under galan presenterades även herrarnas världselva för 2021. Fifa valde att ställa upp med en 3-3-4-formation för att få med både Cristiano Ronaldo och Lionel Messi.

Herrarnas världselva:

Gianlugi Donnarumma,

Rúben Dias - Leonardo Bonucci - David Alaba,

Kevin De Bruyne - Jorginho - N'Golo Kanté,

Lionel Messi - Robert Lewandowski - Erling Braut Haaland - Cristiano Ronaldo.

Efter att ha blivit "snuvad" på årets Ballon d'or-utmärkelse tog Robert Lewandowski revansch på Lionel Messi. Bayern München-forwarden, som öste in mål förra säsongen, fick nämligen utnämningen som bästa herrspelare 2021.

När det gällde priset som årets tränare kammade Chelsea hem dubbla utmärkelser. Detta då Emma Hayes och Thomas Tuchel prisades på dam- respektive herrsidan.