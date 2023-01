Officiellt: Winbo lämnar Varberg - klar för Cork City

Albin Winbo var utlånad till norska Sandefjord i höstas. Nu står det klart att han lämnar både allsvenskan och Varbergs Bois permanent.

På fredagen blev det officiellt att irländska Cork City värvar Winbo.

- Första året jag kom till Varbergs Bois blev den allsvenska starten uppskjuten på grund av pandemin men den perioden gav mig en möjlighet att komma in i det allsvenska tempot. Att vara med i startelvan i Bois första match i allsvenskan var ju en fantastisk upplevelse, att vi sedan vann med 3-0 gjorde inte det mycket sämre, säger han till Varbergs hemsida.

- Att sedan fått vara kvar och tysta alla kritiker med detta grymma gäng i ytterligare tre år har varit en ynnest. Jag har trivts väldigt bra i BoIS och att ha fått möjligheten att spela i allsvenskan i sin egen hemort är få förunnat.

Varbergs manager Joakim Persson:

- Winbo söker en viktigare roll och ett äventyr så vi önskar honom lycka till på Irland.

Totalt noterades Albin Winbo för tre mål samt tre assist på 62 matcher i Varberg-tröjan under sin tid i klubben. Han värvades från Tvååker inför säsongen 2020.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ✍🏼 🇸🇪



We are delighted to announce the signing of Swedish midfielder Albin Winbo!



Welcome to City, Albin 🤝https://t.co/k00aT24d4s#CCFC84 | @zeus_packaging pic.twitter.com/6tLe7onzi3