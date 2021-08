The Times: Lönetak kan ersätta Financial Fair Play

De senaste tio åren har regelverket Financial Fair Play funnits i europeisk fotboll för att förhindra att klubbar spenderar mer pengar av de tjänar. Nu skriver den engelska tidningen The Times att Uefa kommer att föreslå att ersätta FFP.

The Times rapporterar att Uefa under nästa månad kommer att föreslå att det istället ska införas ett lönetak för europeiska klubbar. Systemet kommer även att innebära att klubbar kommer begränsas till att spendera en viss procent av deras intäkter på löner. The Times spekulerar i att siffran skulle kunna vara 70 procent.

Vidare rapporterar The Times att en så kallad "lyx-skatt" kommer att föreslås att införas för klubbar som inte håller sig innanför lönetaket.

