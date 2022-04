Uppgifterna felaktiga: Mino Raiola är inte död

I början av januari kom uppgifter om att Mino Raiola akut hade förts till sjukhus. Agenten blev då opererad, men enligt chefsläkaren Alberto Zangrillo och Raiola själv var det ett planerat ingrepp sedan tidigare.

- Operationen har varit planerad under en tid, sa Zangrillo till Gazzetta dello Sport då.

Några veckor senare skrev tyska Bild att Raiola hade förts till sjukhus på nytt efter att ha drabbats av en lungsjukdom som förvärrade hans tillstånd.

På torsdagen rapporterade flera italienska medier, bland annat Romtidningen Il Messaggero och journalisten Tancredi Palmeri, att Mino Raiola hade gått bort 54 år gammal efter en tids sjukdom. Uppgifter som Fotbollskanalen publicerade.

En knapp timme senare dementerades uppgifterna dock av José Fortes Rodriguez, assistent och Raiolas högra hand, som meddelade att Mino Raiola fortfarande är vid liv.

"Han är dålig, men han är inte död", säger Rodriguez till nederländska NOS.

Även New York Times rapporterar att Raiola inte är död men att han är "väldigt, väldigt sjuk".

Alberto Zangrill, chefsläkare på sjukhuset San Raffaele i Milano, där Raiola är inlagd, har också dementerat.

- Jag är upprörd över telefonsamtalen från pseudojournalister som spekulerar om en man som kämpar för sitt liv, säger Zangrillo till La Repubblica.

Drygt en timme efter att uppgifterna först publicerats har Mino Raiolas Twitter-konto gett en uppdatering i sociala medier.

"Nuvarande hälsostatus för de som undrar: förbannad andra gången på fyra månader som de dödar mig. Verkar också kunna återupplivas", står det i inlägget.

Mino Raiola är agent åt flera världsstjärnor, bland annat Zlatan Ibrahimovic.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.