Efter skadesmällen - glädjebesked från Neymar: "Jag mår bra"

På lördagen kom två tunga besked för Brasiliens landslag, då det stod klart att Gabriel Jesus och Alex Telles troligtvis missar resten av mästerskapet.

Även storstjärnan Neymar har varit tveksam till spel, efter att ha skadat sig i första gruppspelsmatchen mot Serbien. De övriga matcherna vilades Paris Saint-Germain-spelaren.

Men nu kommer glädjande besked - från Neymar själv. På Instagram ger brassen sitt landslag hopp inför åttondelsfinalen - genom att citera James Brown:

"I feel good, I knew that i would now", skriver Neymar följt av tre emojis.

Brasilien spelar åttondelsfinal mot Sydkorea i morgon, måndag. Du kan följa matchen på TV4 eller streamat på C More.