Nu släpps resterande biljetter till VM - hårdast tryck inför USA-matchen: "Störst intresse kring den"

På torsdagen påbörjar Fifa försäljningen av biljetter till sommarens VM-slutspel i Frankrike. Redan nu har det, via de olika nationsförbunden, sålts 535 000 matchbiljetter av totalt 1,3 miljoner – och nu påbörjas försäljningen av de återstående plåtarna.

På sin hemsida skriver Fifa att franska medborgare hittills stått för 53 procent av biljettköpen – men att även amerikanerna varit pigga på biljetter. USA står för 23 procent av biljettförsäljningen, motsvarande över 120 000 biljetter. Enligt franska L'Équipe är det bara 3000 biljetter kvar till finalen i Lyon.

I Sverige gick det att köpa biljetter via SvFF fram till den 15 februari och Christoffer Lund, biljettrekryteringsansvarig på förbundet, berättar att försäljningen gått bra. Senaste EM såldes alla biljetter direkt via Fifa.

- Generellt är det över vår förväntan i och med att vi genomför köpet för våra svenska supportrar på det här sättet, så vi är nöjda, säger han till Fotbollskanalen.

Bäst tryck från de svenska fansen har det föga förvånande varit inför mötet med USA, den sista gruppspelsmatchen som spelas den 20 juni på Stade Océane i Le Havre.

- Till USA-matchen är det, nu har jag inte det exakt i huvudet, runt 1300 biljetter (till svneska supportrar via SvFF) sålda. Runt 1000 på Thailand i Nice och lite mindre mot Chile, säger Christoffer Lund.

- Sedan tror vi att många svenskar kommer köpa via Fifa också för att man inte riktigt är i planeringen för Frankrike i december/januari och vi hade det som krav på Fifa att sälja på det sättet. Förra EM, i Holland, fick vi inte möjlighet att sälja på det sättet som vi gjorde nu. Då såldes allt via Fifa och då var det ändå tusen personer per match. Så vi förväntar oss ett bra tryck.

Han har dock inte fått någon siffra från Fifa om hur många biljetter som sålts till just matchen mot USA.

- Jag har efterfrågat den siffran från Fifa men inte fått någon återkoppling. Men spontant har det varit det största intresset kring den matchen. Och då är det ändå ett midsommarfirande i anslutning till den matchen också. Vad jag fått från Fifa så är det jättebra försäljning om man ser till övriga mästerskap.

Det lär bli lite övervikt amerikanare i den matchen, kan man misstänka.

- Det kommer att vara mycket amerikanare men det kommer var mycket svenskar också. Folk kommer nog impulsåka, så det blir ett jobb för oss också att försöka lösa biljetter till svenskarna om det går.

Nu när det släpps via Fifa - kan man då köpa till vilka matcher och sektioner som helst?

- Jag har inte riktigt fått informationen kring det generella släppet. Vi ger svaret till de som ringer in att: ”Ja, det släpps biljetter till Sveriges matcher och ja ni kommer kunna köpa via Fifa”, men: ”Nej, det är ingen garanti att ni sitter på en svensk sektion eller tillsammans med andra svenskar."

Utöver stundande VM-slutspel väntar som bekant en träningsmatch mot Tyskland på Friends Arena den 6 april. Där har sedan tidigare publikrekordet slagits med råge och biljettförsäljningen går fortsatt starkt. På torsdagen berättar Christoffer Lund att hela 26 100 biljetter sålts.

- Sverige – Tyskland har drivit upp intresset generellt för biljetter till damlandslaget eftersom den är brutal och har slagit rekord.

Fotbolls-VM i Sverige kommer att sändas på TV4/C Mores kanaler.

Här hittar du information från Fifa om biljettförsäljningen.