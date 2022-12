Skämtsamma piken till Giroud efter historiska målet: "Vem lärde dig"

Olivier Giroud blev historisk när han satte 1-0 för Frankrike mot Polen på söndagen. Milan-anfallaren blev nämligen landets bäste målskytt - genom tiderna.

Efter att ha tagit emot bollen i straffområdet, avslutade fransmannen kyligt genom ett "studs-skott", likt vad Mesut Özil är känd för. Nu tar den förre lagkamraten i Arsenal åt sig äran för Girouds historiska mål.

"Snyggt mål... vem lärde dig det brorsan?", skriver Özil på Twitter.

Giroud och Istanbul-spelaren var länge kollegor i Arsenal, innan fransmannen lämnade för Chelsea 2018.

Nice goal... who taught you that bro 😂😎🔥 #FRA #YaGunnersYa #Worldcup2022 @_OlivierGiroud_ pic.twitter.com/kiydGvQ5Ii