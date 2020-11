Bielsa kan prisas - Villas-Boas rasar: "En skandal"

Fifas pris "The Best" ska den 17 december delas ut till en av elva nominerade kandidater på dam- och herrsidan. Samtidigt delas även priser ut till målvakter och tränare, som har gjort bra ifrån sig under året som gått. En av kandidaterna som kan prisas som "Årets tränare" är Leeds Uniteds tränare Marcelo Bielsa, som förra säsongen tog upp Leeds till Premier League och i år har lett laget till bra resultat i högstaligan.

Nu går Marseille-tränaren André Villas-Boas därmed ut och rasar över att Bielsa har blivit nominerad och kan vinna priset som "Årets tränare".

- Bielsa borde vinna ett sådant här pris i sin karriär för hur han spelar (med sina lag). Det kan alla erkänna, men att han är bland de bästa tränarna 2020 för att han vann Championship? Det är en skandal. Tuchel (Thomas, tränare i Paris Saint-Germain) vann fyra titlar och var i final i Champions League, säger han enligt spanska tidningen Marca.

Utöver Bielsa är även Bayern Münchens Hans-Dieter Flick, Liverpools Jürgen Klopp, Sevillas Julen Lopetegui och Real Madrids Zinedine Zidane nominerade till priset.