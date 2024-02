Infantino föreslår algoritm som ska styra övergångssummor

På Fifas årliga lagkonferens i Tokyo kom Infantino med det oväntade förslaget. Han menar att det borde föras en debatt om att spelares marknadsvärden ska vara genererade av en dator.

- Det är mer lägligt än någonsin för oss att diskutera några ämnen, säger Infantino och fortsätter:

- Till exempel borde vi diskutera möjligheten att använda en algoritm till att estimera det rättvisa värdet på en övergångssumma för att kunna öka transparensen i transfersystemet och hjälpa fotbollens intressenter, säger Infantino enligt Sky Sports.

Just övergångssummor har varit i ropet på senaste tiden. Få Premier League-klubbar har gjort stora transfers i januari, och enligt The Guardian finns det en oro över ligans ekonomiska regelverk.

De engelska klubbarnas utgifter har totalt sett har minskat rejält i jämförlse med under januari 2023. Få storklubbar har agerat, och enligt The Guardian menar både ägare och finansiella experter att det beror på ökad granskning från ligaorganisationen gällande vinst- och hållbarhetsregler, vilket drabbat Everton, som har fått minuspoäng.