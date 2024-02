PL-klubbar oroliga över att spendera - Christenson: "Klubbarna är försiktiga"

Premier League-klubbar har i år inte varit speciellt aktiva under transferfönstret i januari, och klubbarnas utgifter totalt sett har minskat rejält i jämförlse med under januari 2023. Få storklubbar har agerat, och enligt den engelska tidningen The Guardian menar både ägare och finansiella experter att det beror på ökad granskning från ligaorganisationen gällande vinst- och hållbarhetsregler, vilket drabbat Everton, som har fått minuspoäng.

- Alla är oroliga över att spendera på ett sätt som jag inte har sett förut eftersom Premier League aldrig bevakat något så noga som fram till nyligen, säger en majoritetsägare i en Premier League-klubb till The Guardian.

The Guardians fotbollschef Marcus Christenson gästar under torsdagskvällen Fotbollskanalens deadline day-sändning och berättar om läget i England.

- Det har varit väldigt segt, måste man säga. Det är inget snack om saken. Vi tycker att det är roligt när det spenderas pengar och sådär, men vi visste väl på förhand att det skulle bli ganska lite som skulle hända, och så har det blivit också, säger Christenson och fortsätter:

- Klubbarna är försiktiga, och jag tror kanske inte att det är en tillfällighet att Everton har fått poängavdrag i år för att finanserna inte har varit i ordning. Man får inte gå back mer än 105 miljoner pund under en treårsperiod, och det ser ut som att kanske Forest kan få poängavdrag också. Jag tror att det kan ha fått ett ganska stort inflytande på vad klubbarna har gjort i det här fönstret.

Det har skrivits ett nytt inhemskt tv-avtal, som ännu inte har börjat gälla, men med en liten höjning. Borde klubbarna inte ha råd att handla?

- Jo, man tycker det, men Chelsea köpte fyra spelare förra januari-fönstret, och Liverpool handlade ganska mycket i somras. Det finns pengar, och Premier League har mest pengar, men jag tror kanske att vi inte kommer se de stora övergångarna i januari på ett par år. Premier League ligger längst fram, men väntar nog till sommaren.

Ser hela intervjun med Marcus Christenson i spelaren ovan.