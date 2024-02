Cardiff rustar upp. Wilson-Esbrand kliver in i klubben på lån under resten av säsongen. Han har under höstsäsongen varit utlånad till Reims, och lånas nu alltså ut på nytt av Manchester City.

- Jag ser fram emot att kliva ut på plan och pusha laget så långt jag kan, säger han till Cardiffs hemsida.

Engelsmannen har gjort tre framträdanden för Citys A-lag. I Reims mäktade han med att göra ett mål och en assist på 13 matcher under höstsäsongen.