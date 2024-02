Athletic: Lucas Bergvall väljer Tottenham

Det har under de senaste veckorna varit många turer kring Djurgårdens IF-talangen Lucas Bergvalls framtid. 17-åringen har både synts i Barcelona, och uppgetts varit på plats i England, samtidigt som det främst rapporterats om en uppgörelse mellan Barcelona och Tottenham om talangens signatur.

Transfer-specialisten Fabrizio Romano har rapporterat att Bergvall velat till Barcelona, samtidigt som han också har skrivit att affären väntats bli klar i veckan, och gälla från den 1 juli i år. Romano har också uppgett att Barcelonas senaste bud varit på sju miljoner euro, drygt 79 miljoner svenska kronor, samt tre miljoner euro, motsvarande 34 miljoner kronor, i bonusar. Samtidigt har Expressen skrivit att Tottenham varit med i racet, och att övergången oavsett val av klubb väntats landa på runt 220 miljoner kronor - med bonusar inräknade.

Nu slår The Athletic-journalisten David Ornstein fast att Bergvall har valt Tottenham, och kommer att flyga på fredag för medicinska tester och signera ett femårsavtal. Enligt The Athletic väntas svensken sedan ansluta till Spurs i sommar, då klubbarna sägs vara helt överens om en övergång. Den överenskomna övergångssumman uppges vara på tio miljoner euro, motsvarande 113 miljoner svenska kronor, plus bonusar.

Enligt The Athletic är det Tottenhams danske direktör Johan Lange som övertygat Bergvall, så sent som under torsdagskvällen. Bergvall besökte även, enligt sajten, London-klubben i måndags, för möten med ägaren Daniel Levy och tränaren Ange Postecoglou.

Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano, som nu också har uppgifter om att Bergvall har valt Spurs, spelade även Tottenham-svensken Dejan Kulusevski en roll i att övertyga 17-åringen om en flytt till London. Kulusevski uppges berättat om hur det är att spela i Spurs, och om hur det är att arbeta under Postecoglous ledning.

Enligt spanska Relevo föredrar även Bergvalls familj att talangen bor i London, samtidigt som Spurs uppges lovat en plats för löftet i A-lagstruppen till nästa säsong.

Tidigare under torsdagen gästade Djurgårdens sportchef Bosse Andersson Fotbollskanalens deadline day-sändning, och sa då att Bergvall blir kvar i klubben fram till i sommar.

Andersson menade också att en potentiell Bergvall-affär kan presenteras någon gång i februari, då spelaren hunnit fylla 18 år, vilket han gör i morgon, fredag.

- Lucas fyller 18 år i morgon, och det är en grund för att skriva ett längre kontrakt. Därmed diskuterar vi en övergång som sker i sommar. Ni behöver inte vänta på något i kväll. Någon gång en bit in i februari tror jag att vi kan presentera var Lucas ska spela fotboll, men han kommer spela i Djurgården fram till i sommar, sa Andersson.

Andersson ville inte spekulera i om det kan bli 100 eller 200 miljoner kronor för Bergvall, vilket det tidigare rapporterats om i media.

- Det har skrivits och spekulerats. Jag har hållit på med det här i två-tre månader och är extremt stolt över vad vi har kommit till, att familjen Bergvall och Lucas har haft de här valmöjligheterna. Det är bra för Djurgården och också bra för BP, vilket betyder att det är bra för svensk fotboll. Jag är trött på spekulationerna, och det är där det påverkar en extremt. Det kan vara jävligt frustrerande, måste jag säga, men jag sitter på svaret och jag är extremt stolt över diskussionerna vi har. Jag tror att ni alla kommer vara glada och stolta om vi under de närmaste veckorna kan presentera något.

I dagsläget är Hugo Larssons övergång från MFF till Eintracht Frankfurt den största i allsvenskans historia, då summan, enligt Aftonbladet, landade på runt 132 miljoner kronor.

Bergvall har kontrakt med Djurgården över 2025. Han har gjort 29 matcher med "blåränderna" - efter flytten från IF Brommapojkarna inför förra säsongen.