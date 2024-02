Hjelmberg bekräftar Lazio-kontakt om Djukanovic: "Konkret intresse"

Tidigare har franska Lorient velat köpa loss Hammarbys ytterforward Viktor Djukanovic, 20, och inför deadline day har italienska medier uppgett att det finns intresse för honom från Serie A-klubbarna Lazio, Hellas Verona och Sassuolo.

I Fotbollskanalens deadline day-sändning slår Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg nu fast att Djukanovic stannar i Bajen, åtminstone fram till i sommar.

- Det kommer inte bli något i kväll, säger Hjelmberg i sändningen och fortsätter:

- Det har, som alla vet, funnits ett ganska stort intresse kring Viktor, och även i dag på sätt och vis, men det känns oerhört bra att han kommer spela i Hammarby, till att börja med under våren.

Fotbollssajten fotbolldirekt.se uppgav så sent som under torsdagskvällen att Bajen under torsdagen haft kontakt med Lazio om Djukanovic, och nobbat ett bud på runt 100 miljoner svenska kronor.

Hjelmberg bekräftar att det funnits kontakt med Lazio.

- Lazio är en av klubbarna som visat konkret intresse.

Har ni tackat nej till höga bud?

- Ja, det har det varit, men inte tillräckligt höga.

Hur resonerar ni runt honom?

- Vi har hela tiden haft som ambition att Viktor ska stanna i Hammarby, men sedan har såklart allt sitt pris. Det har funnits ett intresse, där vi känner ihop med Viktor att det bästa just nu är att stanna i Hammarby med utveckling här. Sedan kommer det säkert komma upp nya förfrågningar om honom i sommar. Jag hoppas verkligen att han gör en bra försäsong och vår i allsvenskan.

Går det att sälja honom för över 100 miljoner kronor?

- Ja, det gör det.

Är det ett mål?

- Att vi sätter ett oerhört värde på Viktor är ingen hemlighet. Det ska det vara också, då det är en ung spelare som redan har bevisat hur skicklig han är. Han har internationella egenskaper av ett högt snitt, så jag förstår att det finns intresse för honom, och jag är glad över att han stannar i allsvenskan.

Under torsdagseftermiddagen meddelade Bajen att Djukanovic lämnat lagets träningsläger, men av personliga skäl och inte på grund av en potentiell övergång.

Djukanovic har kontrakt med Hammarby över 2027. Han har tidigare, i en stor intervju med Fotbollskanalen, pratat om hur han resonerar kring sin framtid.