Fifa presenterar reformförslag för agenter - vill stoppa "djungelns lag"

Fifa har under en längre tid tittat på förslag gällande agenters arbete. Nu har en kommitté presenterat flera reformförslag som kan bli förordningar. Detta för att komma ifrån "djungelns lag" på transfermarknaden.

Fifas "Football Stakeholders Committe", en kommitté som ska komma med råd och assistera Fifas styrande råd, har under senaste åren kommit med nya förslag gällande agenters arbete i fotbollsvärlden. Bland annat vill Fifa införa ett nytt regelverk för agenter med "restriktioner för arvoden", det vill säga ett lönetak, men även ett nytt system för att agenter ska "registreras och licensieras". Agentlicensen togs så sent som under 2015 bort.

Nu har kommittén kommit med nya reformförslag för att fortsatt arbeta för en bättre insyn i affärer och för att skydda spelarna med stabila avtal utifrån etiska standarder. Fifa skriver att det är organisationens uppdrag att förändra hur det ser ut i dag, där "djungelns lag för närvarande råder" på marknaden. Agenter drog i fjol, enligt Fifa, in runt 6,2 miljarder kronor, fyra gånger mer än under 2015.

Därmed har kommittén radat upp ett antal olika reformförslag, som är tänkta att arbetas vidare med framöver och som ska bli förordningar, vilket ska ske i samråd med fotbollens intressenter och representanter för agenterna, meddelar Fifa på sin hemsida.

Fifa vill inrätta ett tak för provisioner, begränsa agenter från att sitta på "flera stolar" för att undvika intressekonflikter, återinföra ett licensieringssystem för att höja en professionell standard, skapa ett "Fifa Clearing House" för att garantera bättre insyn i ekonomin, inrätta ett nytt system för tvist-lösning mellan agenter, spelare och klubbar, samt avslöja och publicera allt agent-relaterat arbete vid övergångar för att öka insynen och förbättra övergångssystemets trovärdighet och för att stödja implementeringen av nya regler.