Fifa uppges överväga förändring i offsideregeln – på grund av VAR

Hela fem mål dömdes bort för offside under julhelgen med hjälp av VAR. Nu överväger Fifa att ändra offsideregeln, enligt The Times. - Det här diskuteras internt i Fifa, säger en källa till tidningen.

Under julhelgen har VAR hamnat i fokus i Premier League, där ett flertalet mål har dömts bort på grund av knapp offside. Så sent som i går fick Aston Villas Jack Grealish ett mål bortdömt efter att hans häl bedömdes vara knappt i offsideposition. Detta kom efter att fem mål blev avvinkade för offside under julhelgen. När Wolverhampton fick sitt kvitteringsmål mot Liverpool bortdömt för en knapp offside var lagkaptenen Conor Coady minst sagt irriterad på VAR.

- Det känns väldigt tufft mot oss. Jag kan inte förstå det. Det är löjligt, sa Coady till BBC efter matchen.

Nu rapporterar The Times att Fifa överväger att göra den mest radikala förändringen av offside-regeln på lång tid. Enligt tidningen genomförs diskussioner för att ändra regeln till att en spelare bara är offside om det är solklart att den anfallade spelaren ligger framför den försvarande spelaren.

Skulle Fifa gå vidare med regeländringen skulle den hamna hos The International Football Association Board (Ifab), som då skulle genomföra ett test innan regeln kan ändras. Offside-regeln har inte ändrats sedan 1990, då regeln blev att den anfallande spelaren kunde vara i linje med den försvarande spelaren utan att hamna i offside. Tidigare var anfallarna tvungna att vara bakom försvararen för att undvika offside.

- Det här diskuteras internt i Fifa men det finns inget slutgiltigt beslut än. Det är vår plikt att fortsätta tänka på hur vi kan förbättra idrotten, säger en källa när Fifa till The Times.

De många bortdömda målen på grund av marginell offside har även fått Lukas Brud, generalsekreterare för Ifab att gå ut med en påminnelse om VAR:s riktlinjer.

- Det borde inte läggas så mycket tid till att hitta något felaktigt med sådan liten marginal, sa Brud enligt Goal.

- Om något inte är tydligt vid första ögonblicket, då är det inte självklart och borde inte beaktas. Att titta på en kameravinkel är en sak men att titta på 15 och försöka hitta något som potentiellt inte ens var där, det var inte idén med VAR. Det bör vara tydligt och uppenbart.