Fifas besked: VM expanderas till 32 lag

När Sverige tog VM-brons tidigare i somras var det 24 lag i turneringen. Till framtida turneringar kommer det att ändras. Fifa meddelar på sin hemsida att från och med nästa turnering, 2023, kommer VM att omfatta 32 länder.

- Jag är glad att det här förslaget - det första av många - blir verklighet, säger Fifa-presidenten Gianni Infantino i en kommentar på Fifas hemsida.

