Svenske 94-hjälten bollade heta frågor med Fifa-toppen: "Tror de seriöst diskuterar effektiv speltid"

Fotbollen är i ständig utveckling. På senare år har bland annat VAR (videogranskning) införts på olika håll och frågan om hur sporten ska förändras framöver debatteras ständigt i olika forum och på olika nivåer.

Nyligen bjöd Fifa, det internationella fotbollsförbundet, in en rad tidigare storspelare till en "Fifa legends think tank" (workshop) i samband med The Best-galan för att diskutera en mängd ämnen inför eventuella beslut i framtiden. Bland de inbjudna fanns Laurent Blanc, Didier Drogba, Diego Forlan, Rene Higuita, Roberto Carlos, Celia Sasic, Clarence Seedorf, David Seaman och Peter Shilton. Även svenske Martin Dahlin, en av hjältarna från VM 1994 och numera agent, var en del av sällskapet.

På Fifas hemsida framgår det att tillställningen pågick i drygt tre och en halv timme och att presidenten Gianni Infantino fanns på plats.

- Vi diskuterade olika frågor som Fifa vill ha erfarna spelares uppfattning om. Det är ju smickrande att bli inbjuden till en sådan här grej och intressant att vara delaktig i diskussioner om hur fotbollen ska göras ännu bättre och mer intressant, säger Martin Dahlin.

Vad diskuterade ni?

- Allt från VAR och effektiv speltid till hur man ska utveckla fotbollen brett, i alla delar av världen, och hur man tar fotbollen på damsidan framåt.

Hur var Gianni Infantino?

- Han höll i allt personligen och var väldigt engagerad.

Dagarna före workshopen berättade just Infantino att Fifa, tillsammans med klubbarna, ligorna och spelarna (representerade genom spelarfacket Fifpro) tagit fram ett förslag som skulle innebära flera förändringar kring fotbollens transfersystem. Bland annat vill Fifa återigen införa en agentlicens, vilken togs bort 2015, och få till ett regelverk med "restriktioner för arvoden". Beslut kring förslagen ska fattas av organisations beslutsfattande råd, Fifa council, den 26 oktober.

- Vi diskuterade den frågan och Fifa ville höra med oss om vi ansåg att det finns ett behov för det här, och det var vi alla överens om.

- De vill få till en reglering och mer transperens över hela världen.

Om VAR säger Dahlin:

- Det var uppe på agendan och där var vi alla positiva, till och med vissa ur det gamla gardet som brukar vara konservativa.

Även effektiv speltid diskuterades. I dagarna skrev the Times att fotbollens beslutande organ när det kommer till spelreglerna, Ifab, ser över en rad idéer för att göra fotbollen mer effektiv. Ifab, som Fifa har fyra av åtta medlemsröster i, vill stoppa maskningen som förekommer och tittar bland annat på att domaren ska stoppa klockan från det att bollen spelas ut över linjen till det att inkast, inspark eller hörna är tagen. Andra förslag som tagits fram är att om en stoppar en boll som är på väg in i mål ska domaren döma mål och inte straff. En annan idé är att bollen inte ska behöva ligga stilla på frisparkar.

- Vi pratade om effektiv speltid och slöseri med tiden. Det vi kom fram till är att det bland annat handlar om en utbildningsfråga. Att vi från grunden måste lära spelarna att inte maska. Sedan diskuterade vi en ren förändring av upplägget.

Hur uppfattar du Fifa i det ärendet, på vilket sätt diskuteras frågan om att ändra till effektiv speltid?

- Jag tror att man seriöst diskuterar en förändring. Blir det en ändring kan man i ett slag rensa upp mycket. Då kan man få bort att spelare ligger och vrider sig i gräset i onödan och hela den biten, säger Dahlin.