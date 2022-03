Tim Sparv lånar ut sitt hem till ukrainsk familj på flykt: "Det är det minsta jag kan göra"

Den numera pensionerade fotbollsspelaren Tim Sparv har tidigare uttryckt sig angående migrantarbetares arbetsvillkor i Qatar, och tycker att det är viktigt att fortsätta diskutera politiska och humanitära frågor.

När Ryssland invaderade Ukraina bestämde den finske fotbollsspelaren att han vill bidra på de sätt han kan. På sina sociala medier uppmanade han folk till att skänka pengar till hjälporganisationer.

Tre dagar efter invasionen skrev spelaren på sin twitter att han öppnar sitt hem för en familj som tvingats fly.

"Jag skulle gärna låta en familj som flyr från kriget bo i min lägenhet i Vasa, Finland. Så när de ukrainska flyktingarna anländer, snälla hör av er. Det är det minsta jag kan göra", skrev Sparv då på sin twitter.

Två veckor senare, idag torsdag, meddelar han att en mamma och hennes två barn nu flyttat in i lägenheten. Sparv menar att han hade en känsla av att göra för lite för att hjälpa, och ville göra mer.

- Detta var en konkret väg. Jag tänkte att miljoner flyktingar är på väg bort från sina hem, jag har min lägenhet i Finland där jag - om jag ska vara ärlig - inte spenderar så mycket tid, säger han till Reuters.



I början av året bestämde sig Tim Sparv för att lägga fotbollsskorna på hyllan efter en lång karriär. Under sina år som fotbollsspelare har han representerat bland annat Halmstad BK och FC Midtjylland, innan han avslutade sin karriär hemma i Helsingfors.

A mother and her two sons are now living in my apartment. Can’t wait to meet them personally when I travel to Finland this weekend. Feels good to do good. https://t.co/XH0siMC1cJ