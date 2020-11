Så delas Fotbollsgalan-priserna ut i år: "Ett helt nytt format"

Tidigare i år meddelade Svenska Fotbollförbundet att Fotbollsgalan 2020 ställs in på grund av coronapandemin. Däremot kommer alla priser att delas ut och nu är det klart att det görs i programmen Fotbollsåret 2020 – första och andra halvlek den 24 november på TV4.



- Fotbollsåret 2020 kommer bli en utmärkt ersättare till Fotbollsgalan under detta speciella år. Att knyta ihop det bästa från det gångna året, hylla våra bästa spelare, minnas de som gått före och lyfta fram de positiva krafterna inom fotbollen, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.



I huvudprogrammet Fotbollsåret 2020 – andra halvlek, som leds av Frida Nordstrand och Lasse Granqvist, kommer bland annat Guldbollen, Diamantbollen och Fotbollskanalens hederspris delas ut.



- En svensk 39-åring som skytteligaledare i Serie A. En svensk 20-åring som gick rakt in i Juventus startelva och gjorde mål i sin debut. Ytterligare en som i början av året var Spaniens stora snackis och som tog sig till Europaspel med sitt Real Sociedad. Svenskar i Champions League, svenskor i tidernas första El Clasico på damsidan och inte minst två härliga EM-avancemang. Jag kommer minnas fotbollsåret för mer än bara det rekordlånga coronauppehållet i våras, säger Frida Nordstrand, programledare för Fotbollsåret 2020.



Under programmet kommer även andra sportsliga framgångar från året att uppmärksammas, som bland annat Damlandslagets avancemang till EM 2022. Dessutom kommer Svenska Fotbollförbundets mångårige ordförande Lars-Åke Lagrell, som avled i september, att minnas och hyllas för sina ovärderliga insatser för svensk fotboll.



- Det ska bli spännande och roligt att summera 2020 – ett minst sagt annorlunda fotbollsår – i ett helt nytt format. Det är slående hur ett år som har präglats så starkt av pandemin, ändå har bjudit på så många imponerande prestationer och betydelsefulla ögonblick. Det finns så mycket att hylla, minnas och glädjas åt inom svensk fotboll – att göra det med Fotbollsåret 2020 i TV4 känns både helt rätt och väldigt bra, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.



Huvudprogrammet Fotbollsåret 2020 – andra halvlek sänds 24 november 20.00 på TV4 och TV4 Play. I förprogrammet Fotbollsåret 2020 – första halvlek, som sänds på TV4 Play och Fotbollskanalen klockan 19.00 den 24 november, kommer till exempel priser som Årets målvakt, Årets back, Årets mittfältare och Årets anfallare delas ut. Priser till Årets mål samt till Årets skyttekung och skyttedrottning delas ut i Efter fem i december.