TV: Linnér om guldfesten: "Ett fartfyllt dygn"

AIK besegrade i går Kalmar med 1-0 och fick därmed fira klubbens tolfte SM-guld. Det innebar disco i omklädningsrummet på Guldfågeln Arena, vidare festligheter på Friends Arena och senare begav sig en del av spelartruppen vidare till Östermalm i Stockholm.

För AIK-målvakten Oscar Linnér var det ett stressigt dygn.

- Det har verkligen gått i ett. Det är inte bara i natt, hela dygnet. Man hann knappt vakna förrän man drog på sig kostymen igen och skulle dra vidare på nästa grej. Det har varit ett väldigt fartfyllt dygn, men såklart också väldigt roligt. Vi har njutit tillsammans och man har försökt suga in så mycket som möjligt. Det är en otroligt häftig upplevelse att få vara med om. Det är kul, säger han till TV4.

Linnér kom däremot inte till spel mot Kalmar med anledning av skadeproblem och fick därmed följa säsongsavslutningen från sidan.

- Det var faktiskt jobbigt. Jag och Daniel Sundgren delade rum kvällen innan och vi visste att vi båda inte skulle spela. Vi låg där kvällen innan och var väldigt ängsliga båda två inför vad som skulle hända under morgondagen. VI kände oss hjälplösa, då vi inte kunde vara med och påverka, samtidigt som det låg i våra lagkamraters händer. Vi litade såklart väldigt mycket på dem, så det kändes på så sätt väldigt tryggt, men samtidigt jobbigt att man inte kunde påverka in i det sista.

TV4: Hur är det då, när man spelat 30 omgångar, har längtat efter guldet och nu släpper allt. Går det att beskriva den känslan?

- Det är ett så hårt jobb som ligger bakom det här. Folk tror att vi har jobbat hårt enbart i år, men AIK har varit i en process under lång tid. Jag kom till AIK 2014 och redan då var det ständigt guldjagande. Alla de här träningarna i snön på Skytteholms IP och spelsätt som byggts in under flera år och allting. Det gör att det blir sådan kraft i en sådan här vinst med allt som ligger bakom efter flera års hårt arbete. Det är svårt att beskriva när man får den här vinsten och får känna att allt bara avlönar sig under ett enstaka tillfälle. Det är fantastiskt.

Nu tror målvakten på att det blir en trevlig kväll under och efter Fotbollsgalan.

- Det ser ut att vara bra förutsättningar (för en bra fest). Det är mycket glada människor och det känns som alla delar samma intresse i fotbollen, så blir nog många spännande konversationer runt middagsbordet och sedan får man se var det tar vägen runt småtimmarna. Men det var man aldrig på förhand. Det kan bli en lång natt även i natt, men det är vi värda.

Se hela intervjun med Oscar Linnér i spelaren ovan.