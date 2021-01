Brand vid Marseilles träningsanläggning - supportrar har brutit sig in

Marseille har förlorat fyra raka matcher i ligaspelet och den franska storklubben sladdar efter topplagen i Ligue 1. Just nu ligger man på sjätte plats i ligan, en placering som vissa supportrar till laget inte verkar godkänna.

Under lördagen rapporterar nämligen fransk media om att upprörda fans brutit sig in på Marseilles träningsanläggning där de har satt flera träd i brand. De ska också ha sprayat ner entrén till anläggningen med rök och fyrverkeripjäser, skriver Get French Football som hänvisar till La Provence.

Enligt RMC är det oklart om några av Marseilles spelare finns på anläggningen. I vanliga fall är de på plats timmar innan avspark på matchdagar. Senare under lördagen, med matchstart 21:00, ställs Marseille hemma mot Rennes.

Photo taken by La Provence/@jc_leblois of the ongoing incident at the Marseille training ground. More undoubtedly follows. pic.twitter.com/80h6E9Duat — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021