Chockattack mot Marseille - ägaren ryter ifrån: "Ligister"

Marseilles träningsanläggning stormades på lördagen. Träd sattes i brand och fyrverkerier avfyrades i riktning mot byggnaderna. Anledningen uppges vara supportrarnas missnöje kring lagets mindre lyckade säsong, där laget ligger 14 poäng efter serieledande Lyon.

Konsekvensen av detta blev att Marseilles match mot Rennes blev uppskjuten.

Nu går klubbens ägare Frank H. McCourt ut och berättar vilka åtgärder klubben kommer vidta.

- Inget är mer viktigt än säkerheten för klubbens anställda och våra fans. Det kan finnas meningsskiljaktigheter mellan klubben och supportrarna, men vi tolererar inte att det leder till våld. OM-supportrarna älskar sin klubb och det är därför omöjligt för mig att erkänna supporterstatus för dessa ligister. Vi kommer att samarbeta med alla myndigheter för att säkerställa att de ansvariga för dessa fruktansvärda våldshandlingar åker fast, säger han till klubbens hemsida.

Samtidigt jämför ägaren händelsen med det som skedde i Washington när Capitolium stormades.

- Vad som hände i Washington och vad som hände igår i Marseille följer samma logik. En liten grupp hotar vilket förstärks av sociala medier, som i sin tur ledde till våld och kaos.

Enligt franska medier greps 25 personer för dådet.

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon - 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q