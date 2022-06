Efter ryktena - bekräftar flytt och tar farväl av klubben: ”Tack för allt”

Lilles nederländske mittback Sven Botman lämnar klubben i sommar. Efter att ha först kopplats ihop med en övergång till den italienska mästaren Milan, har han den senaste tiden uppgetts vara så gott som klar för Premier League-klubben Newcastle United.

Under måndagskvällen bekräftar nu Botman att han lämnar Lille, men han avslöjar inte vilken som är hans nästa destination.

I ett Instagram-inlägg tar han farväl av klubben och dess supportrar.

"Jag är väldigt tacksam för att ha burit Lilles klubbmärke i två års tid. Det har varit en fantastisk resa där vi har vunnit två stora titlar, en resa som jag aldrig kommer att glömma. Tack för allt, Lille!", skriver Botman.

Samtidigt hävdar transferjournalisten Fabrizio Romano att Botman har skrivit på ett kontrakt med Newcastle till och med 2027, och kommer att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen inom kort. Premuier League-klubben sägs betala Lille 37 miljoner euro (395 miljoner kronor).

Sven Botman signs his contract until 2027 as Newcastle player. Medical successfully completed in the last hours. €37m fee to Lille. ⚪️⚫️ #NUFC



Botman has also posted his farewell message to Lille and their fans on his account. ✅👋🏻 pic.twitter.com/kmtaAYEz5i