Fransk ligamatch uppskjuten - spelare skadad efter stormning

Marseille har förlorat fyra raka matcher i ligaspelet och den franska storklubben sladdar efter topplagen i Ligue 1. Just nu ligger Marseille på sjätte plats i ligan, en placering som vissa supportrar till laget inte verkar acceptera.

Franska tidningen L'Équipe skriver att runt 300 upprörda supportrar, varav ett 50-tal bröt sig in, stormade klubbens träningsanläggning under lördagen och tände eld på flera träd. De uppges även ha sprayat ner entrén till anläggningen med rök och fyrverkeripjäser, samtidigt som de ska ha orsakat fara för spelarna genom att avfyra en projektil mot ett omklädningsrum. Då ska mittbacken Alvaro Gonzalez, 31, ha blivit träffad och fått en mindre ryggskada.

L'Équipe skriver vidare att fransk polis har omhändertagit 25 personer.

Marseilles möte med Rennes under lördagskvällen har blivit uppskjutet till följd av supportrarnas våldsamma agerande på träningsanläggningen. Det har ligaorganisationen Ligue de Football Professionnel bekräftat.

Photo taken by La Provence/@jc_leblois of the ongoing incident at the Marseille training ground. More undoubtedly follows. pic.twitter.com/80h6E9Duat