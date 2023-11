Johnsson i stormens öga - berättar om turbulensen i Bordeaux: "Vi ska vända på det här"

Efter fyra år i FC Köpenhamn återvände den landslagsmeriterade målvakten Karl-Johan "Kalle" Johnsson, 33, i somras till Frankrike. 33-åringen spelade senast med Guingamp i Ligue 1 mellan 2016 och 2019, och signerade inför den här säsongen ett tvåårskontrakt med den klassiska storklubben Bordeaux, som har blivit ligamästare sex gånger, men som nu håller till i andradivisionen, Ligue 2.

Johnsson, som tidigare har uttalat sig om att det bland annat var aktuellt med Halmstads BK i somras, ville gärna fortsätta med ett nytt, och kanske sista, äventyr på utländsk mark.

- Det kom upp möjligheter i allsvenskan, men vi kände att vi gärna ville testa och vänta lite till, och det här blev till slut väldigt bra. Sedan får vi se om det här blir det sista utomlands, eller hur det blir, berättar han för Fotbollskanalen.

Johnsson inledde säsongen som andremålvakt bakom polacken Rafal Straczek, men har de tre senaste omgångarna fått chansen i stället för konkurrenten i ligaspelet.

- Jag var beredd på det (att börja på bänken), då jag kom väldigt sent, samtidigt som de sa till mig att han (Rafal Straczek) hade gjort en bra försäsong, vilket gjorde att de ville testa honom. Samtidigt sa de också till mig att de inte visste var han stod, och därmed ville de ha en mer rutinerad målvakt vid ett byte, så att de skulle ha en till att räkna med. Så har det blivit nu.

Hur har det känts att spela?

- Jag tycker sett till det jag har haft att göra att jag har gjort det bra. Jag har försökt att spela ganska enkelt för att inte ge bort något enkelt, samtidigt som jag har kommit in det mer och mer. Förhoppningsvis blir det bättre och bättre med fler matcher i benen, samtidigt som jag kommer ännu bättre in i laget och lär känna alla spelare ännu bättre på planen, säger Johnsson.

Samtidigt befinner sig Bordeaux just nu i ett speciellt läge, då det i flera år har stormat kring klubben, precis som att det i dagsläget är minst sagt turbulent.

Så sent som för två år sedan ramlade Bordeaux ur Ligue 1 och blev först tvångsdegraderat till tredjeligan med anledning av ekonomiska problem, men efter ett överklagande fick klubben till slut spela i andraligan. Bordeaux var därefter i fjol nära uppflyttning, men föll på målsnöret efter dramatik.

Bordeauxs sista ligamatch mot Rodez avbröts efter att en supporter attackerat en Rodez-spelare, vilket i slutändan ledde till skrivbordsförlust och missad uppflyttning för den franska storklubben. I höst har Bordeaux även fått en tung start på säsongen, vilket lett till ett tränarbyte och i dagsläget en 16:e-plats, samtidigt som kritik riktats mot klubbens ägare Gerard Lopez, som styrt klubben sedan 2021, och sportchef Admar Lopes, som i sin tur också har varit klubben i drygt två och ett halvt år.

Supportergrupperingen Ultramarines har, i ett öppet brev, slagit larm om att "klubben håller på att dö" med skarp kritik mot ägaren och sportchefen, där sportchefens arbete anses vara "katastrofalt". Grupperingen har krävt förändring, samtidigt som 50 partners till klubben också, i ett öppet brev, uttryckt oro och bett om att få in en vicepresident som "förkroppsligar klubbens identitet" och kan ”föra samman, inspirera och vägleda” klubben i krissituationen. Under matcher har det även varit busvisslingar mot laget, precis som banderoller på läktarplats om krav på förändring i klubbledningen.

Kaoset har förstås inte undgått Johnsson.

- Det är kanske inte det mest optimala när man kommer till en ny klubb med lite sämre resultat, tränarbyte och turbulens kring klubben. Bordeaux är ändå Bordeaux, en storklubb som inte ska vara i Ligue 2 och supportrarna är inte nöjda med att vara här, säger han och fortsätter:

- Jag har inte hört att partners har skrivit ett brev, men det är ett stort intresse kring klubben och alla vill att klubben ska vara i förstaligan. En sådan här start i andraligan gör det inte bättre, och med tanke på att klubben var så nära uppflyttning förra säsongen är det ännu tyngre. Jag märker också att alla verkligen vill slå Bordeaux. Det känns som att det är det som andra lag "boostar" mest för med supportar och allt runt omkring. Det är så det är att vara i en stor klubb.

Nyligen blev även spelartruppen konfronterad av supportrar efter en tung förlust mot Bastia på bortaplan i ligan. Dagen efter matchen möttes spelartruppen upp på flygplatsen Bordeaux-Mérignac, där de helt enkelt fick prata ut ihop. Johnsson tycker däremot inte att det var en otäck stämning.

- Det har varit en del konfrontationer. När vi kom hem från Bastia och landade dagen efter på en lite mindre flygplats var det 20-25 supportar där. De ville ha ett snack med oss, så vi kunde inte komma därifrån på ett tag. De var frustrerade, och ville ha ett snack med oss, vilket de fick, så det var inget mer med det. Jag förstår att de är frustrerade.

Efter förlusten mot Bastia fick Bordeaux i helgen ett positivt resultat, då det blev seger mot bottenkonkurrenten Annecy med 3-1 hemma i ligan. Supportrar uttryckte även då missnöje, och Johnsson menar att det gäller att vara positiv och se ljust på framtiden.

- De var missnöjda och visslade i princip ut oss hela matchen från uppvärmningen till slutet. Det var inte alla supportar som visslade, men en del ville visa sitt missnöje, och de hade x antal banderoller. Det är lite negativ stämning, men jag försöker vara positiv och sprida positivitet. Så tänker vår huvudtränare också. Vi kommer vidare med positivitet, ett smile på läpparna och hårt arbete. Då ska vi vända på det här, säger han.

Hur är stämningen i truppen och på träningsanläggningen?

- Vi har ett ganska ungt lag, och jag är äldst i truppen, så det behövs en balans. När det är vissa som är yngre och kanske inte har varit med om en sådan här situation tidigare blir det kanske inte bättre av att supportrar kommer och skriker. Då blir det kanske tvärtom, och att de kanske gömmer sig på planen och inte vill ha boll. Det kan bli åt andra hållet. Men det är så det är i fotboll.

- Vi har en öppen träning i veckan, där det kan komma supportrar, och vi jobbar på. Vi har fått en ”boost” med den nye tränaren och hans team. Det är såklart inte bara att vända på ett mynt och tro att man ska vinna allt direkt med en ny tränare. Så lätt är det inte. Han ska sätta sin prägel med sitt spel och alla ska få in den idén och göra det så bra som möjligt. Vi har gett bort lite för enkla bollar centralt och har gjort egna misstag, vilket har gjort att vi har gett matcher lite enkelt till motståndare, då vi har blivit sårade direkt. Vi är i ett läge, där vi inte får göra sådana misstag, då vi blir straffade, så det satt väldigt skönt med en seger i helgen.

Vad har du för bild av ägaren Gerard Lopez, som får kritik?

- Jag har träffat honom ett fåtal gånger, då han har haft något snack med oss, precis som när Albert (Riera, huvudtränare) kom. Han känns väldigt vettig och lugn och sansad, även om det är turbulent. Det känns som att han har en tro på truppen och det vi har i klubben just nu. Han har sagt att han är lugn och att vi ska vända på det här. Det är väl den bilden jag har av honom. Jag har inte träffat honom så mycket och jag följer inte med i vad som skrivs i tidningarna. Det orkar jag inte med.

Bordeaux har alltså sedan i mitten av oktober en ny chefstränare i form av förre Liverpool-spelaren Albert Riera, vilket förhoppningsvis ska ge ett lyft för klubben. Johnsson är positiv.

- Han vill ha mycket bollinnehav och vill inte att vi ska slå långt. Han vill spela en väldigt trevlig fotboll, vilket jag tycker om, så det har varit en positiv push för min del också. Vi (målvakterna) får vara med mycket i bollinnehavet, och ska försöka spela oss ur situationer och sådär. Det gillar jag starkt.

Bordeaux ställs nu härnäst mot Canet Roussillon borta på fredag i den franska cupen, och därefter väntar Paris FC borta i ligan. Johnsson tror och hoppas på en vändning - och ett lyft i tabellen.

- Det gäller att vi slutar ge bort enkla mål, det är först och främst det vi behöver undvika. Vi behöver vara klokare med bollen och veta när vi ska spela kort och långt, och skicka bollen åt skogen om vi vet att vi inte kan spela en säker passning. Det är lite ”back to basic”. Jag skiter nästan i hur vi spelar just nu, bara vi får tre poäng och självförtroende. Sedan får vi med tiden bygga vidare på vårt spel, men nu är det viktigaste att vi får in trepoängare och lyfter i tabellen. Sedan får spelet komma därefter. Men det är tränaren som bestämmer hur han vill sköta det, säger han.