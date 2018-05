Klubben efter skandalmatchen: Presidenten fick slag i ryggen

Det blir Ajaccio som gör upp med Ola Toivonens och Jimmy Durmaz Toulouse om vilket lag som nästa år spelar i Ligue 1. De förstnämnda tog sig till kvalomgången efter att ha besegrat Le Havre i ett minst sagt infekterat möte mellan de båda lagen

Matchen fick först flyttas efter att ett stort antal supportrar till Ajaccio attackerat Le Havres spelarbuss i fredags. Under själv matchen delades sedan totalt ut fyra röda kort ut efter att Le Havre fått straff på övertid och kalabalik utbrutit.

På sin hemsida efter matchen skriver Le Havre ett långt yttrande där man pekar på en rad omständigheter före, under och efter matchen som var under all kritik. Bland annat skriver man att klubbens president, Vincent Volpe, ska ha fått motta fysiskt våld i form av ett slag i ryggen, men även hån och kränkningar. Klubben skriver att presidenten fick föras bort från läktaren och ner i omklädningsrummet i samband med att gästerna gjorde sitt andra mål för kvällen.

Ajaccio gick till sist vidare på straffar, efter att det efter förlängning slutat 2-2.

Le Havre har nu vänt sig till ligaorganisationen som man menar måste ta ansvar för att arrangemanget havererade.