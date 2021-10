Legendarisk klubbpresident död - blev 78 år gammal

Bernard Tapie var president för Olympique Marseille mellan 1986 och 1994. Under hans tid vid rodret vann OM den franska ligatiteln fyra år i rad, från 1989 till 1992, samt den allra första Champions League-titeln våren 1993 efter 1-0-segern mot Milan i finalen.

Nu har Tapie gått bort, 78 år gammal, till följd av cancer. Dödsfallet bekräftas av familjen i ett uttalande till franska medier. Tapie hade varit sjuk sedan sommaren 2017 och sörjs bland annat av Olympique Marseille, som i ett Twitterinlägg skickar sina kondoleanser till Tapies nära och kära.

Tapies tid i Marseille kantades av skandaler. Klubben blev exempelvis fråntagen sin ligatitel 1993 efter matchfixning i en ligamatch mot Valenciennes. OM blev senare tvångsnedflyttat till andradivisionen på grund av händelsen, medan Tapie dömdes till två års fängelse. Champions League-titeln fick laget dock behålla.

Under söndagskvällen spelar Marseille borta mot Gabriel Gudmundssons Lille i franska Ligue 1.

Olympique de Marseille learned with deep sadness of the passing of Bernard Tapie.



He will leave a great void in the hearts of the Marseillais and will forever remain in the legend of the club.



Our condolences to his family and loved ones 🖤 pic.twitter.com/1nkrvs9WAs