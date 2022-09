L'Équipe: Efter alla turer - Dieng på väg till Royal Antwerp

Bamba Dieng hade ett minst sagt omtumlande deadline day-dygn. En sak var dock klar: Han skulle lämna Marseille. Frågan var bara till vilken klubb.

Länge såg det ut att bli Leeds. Premier League-klubben hade kommit överens med Marseille och väntade in Dieng för att slutföra övergången, men då kom Nice in sent i bilden och kapade affären. Något som fick Leeds ledning att bli "rasande", hävdade transferexperten Fabrizio Romano.

Så var det sagt. 22-åringen reste i stället till Nice för att skriva på för Ligue 1-klubben, men då kom nästa vändning: Dieng klarade inte den obligatoriska läkarundersökningen och därmed sprack flytten.

Men nu rapporterar L'Équipe att det kan lösa sig ändå. Enligt tidningen är belgiska serieledaren Royal Antwerp redo att betala sju miljoner euro, cirka 75 miljoner kronor, för att köpa loss Dieng. Klubben hoppas nu att parterna ska hinna komma överens om en affär innan det belgiska transferfönstret stänger på torsdag.

Totalt har Bamba Dieng noterats för nio mål samt tre assist på 42 matcher i Marseille-tröjan sedan han anslöt från Diambars FC säsongen 2020/21. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till juni 2024.