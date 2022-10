Marca: Jättespricka i PSG - Mbappé vill lämna i januari

Kylian Mbappé skrev på ett nytt monsterkontrakt med Paris Saint-Germain i våras.

Men det verkar inte vara någon garanti för att han ska bli den franska huvudstadsklubbens största stjärna i flera år framöver.

Den senaste tiden har flera medier rapporterat om en spricka med lagkamraten Neymar och dessutom han Mbappé öppet vädrat sitt missnöje över hur han används på planen, han vill ha en friare roll precis som han har i landslaget. Mbappé ska också anse att klubben inte uppfyllt löften som de gav honom i samband med att han skrev på sitt nya kontrakt, och han känner sig förrådd, enligt Le Parisien.

ANNONS

Och nu kommer Madridbaserade Marca med sensationella uppgifter.

Enligt tidningen har Mbappés relation med PSG nått vägs ände och det finns ingen återvändo. Även RMC Sport rapporterat om att förhållandet mellan parterna är frostigt och att 23-åringen tröttnat.

Med anledning av dundersprickan vill storstjärnan lämna i januari och det är någonting han jobbar på för att det ska bli verklighet, uppger Marca. Något som även Le Parisien och RMC Sport har uppgifter på.

Le Parisien uppger att storstjärnan inte är den enda som ska vilja lämna PSG. Tidningen rapporterar att sportsliga rådgivaren Luis Campos känner sig förrådd av klubbens styrelse och att han planerar att säga upp sig.

Det finns ett krux vid en eventuell flytt för Mbappé i januari. PSG vägrar att sälja forwarden till Real Madrid, som han ryktats till i år. Relationen mellan klubbpresidenterna Nasser Al-Khelaifi och Florentino Perez är dålig, mycket på grund av härvan med Super League.

ANNONS

Mbappés nuvarande kontrakt med PSG sträcker sig till sommaren 2025.

PSG ställs senare under tisdagen mot Benfica i Champions League. Alla matcher från turneringen ser du på C More och Telia Play.