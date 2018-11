Mbappé hjälte igen - låg bakom PSG:s rekordseger

Paris Saint-Germains franske anfallsstjärna Kylian Mbappé, 19, är just nu glödhet i Frankrike. Inför kvällens möte med Lille hemma på Parc des Princes, så var han noterad för sex mål på de tre senaste matcherna i ligan. Då utökade han i kväll sitt målfacit ytterligare.

Efter en mållös första halvlek, så gav Mbappé i den 70:e minuten PSG ledningen i matchen och spelade därefter i den 84:e minuten fram Neymar till 2-0. Stjärnduon blev därmed åter helt avgörande för den franska giganten, som till slut vann med 2-1.

Mbappé är nu noterad för elva mål och fyra assist på åtta framtränaden i höst i ligan, samtidigt som PSG bärgade lagets tolfte raka seger och fortsatt toppar Ligue 1.

Segern innebar också att den franska giganten satte ett nytt rekord i Europas fem bästa ligor - La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga och Ligue 1 - med tolv raka segrar på de första matcherna av säsongen. Inför kvällens möte delade laget rekordet med Tottenham, som hade elva raka segrar under säsongen 1960/1961.

