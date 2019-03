Mbappé kom sent till möte - får miljonböter

Kylian Mbappé kom sent till ett lagmöte. Det får konsekvenser. Spanska As skriver att fransmannen nu får miljonböter.

Enligt den spanska tidningen As dök den franske stjärnan Kylian Mbappé och lagkamraten Adrien Rabiot upp sent till ett lagmöte inför matchen mot Marseille den 28 oktober förra året. Även om incidenten inträffade i höstas så går det inte klubben obemärkt förbi. As skriver att de båda gjorde sig skyldiga till att ha brutit mot klubbens uppförandekod och därmed får böta 180 000 euro, ungefär 1,8 miljoner svenska kronor, var. Enligt tidningen har Kylian Mbappé accepterat sitt straff.

PSG möter härnäst Marseille i ligan och den matchen spelas på söndag.