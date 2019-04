Monaco-stjärnans utspel om Henry: "Spelarna var lugna - kanske i chock"

Thierry Henry kom in - och blev sparkad. Nu uttrycker Aleksandr Golovin skarp kritik mot tränaren. - När saker och ting inte fungerade ute på träningen, så blev han nervös och skrek mycket, säger Monaco-stjärnan enligt Goal.com.

Thierry Henry hade en mindre lyckad sejour som huvudtränare i Monaco. Den tidigare Arsenal- och Barcelona-anfallaren tog i oktober i fjol över laget, men lyckades inte vända den franska storklubbens negativa trend och fick i januari sparken. Fransmannen hamnade dessutom i blåsväder under sin tid i klubben, då han under en match skrek grova glåpord till en motståndare och därefter fick gå ut och be om ursäkt.

Nu riktar Monacos ryske mittfältsstjärna Aleksandr Golovin skarp kritik mot sin förre tränare. Ryssen anser att Thierry Henry var mer som en spelare än en tränare inombords.

- Henry hade möjligen inte dödat rollen som spelare inom sig. När saker och ting inte fungerade ute på träningen, så blev han nervös och skrek mycket. Det var kanske inte nödvändigt, säger Golovin enligt Goal.com.

Golovin fortsätter:

- En annan tränare hade kanske sagt: "Kom igen nu, gör det tillsammans". Han blev i stället nervös, sprang ut på planen och började spela och visa oss saker. Han skrek: "Försök att ta bollen från mig". Spelarna var mestadels lugna, men kanske var de lite i chock.

Efter att Henry fick sparken, så tog Leonardo Jardim över som tränare i laget igen. Monaco är placerat på 16:e-plats i den franska högstaligan.