Neymar lämnade intervju – efter fråga om Kylian Mbappé

På planen forsätter han att imponera. När Brasilien under fredagen träningsspelade mot Ghana stod Neymar för två assist och Brasilien vann matchen med 3-0.

Efter matchen fick PSG-brassen en fråga om hans relation till Kylian Mbappé, som gjorde att han valde att lämna den mixade zonen.

- Med Kylian? följt av en suck från Neymar som efter det lämnade intervjuområdet.

För ett par veckor sedan uttalade sig PSG-tränaren Christophe Galtier om relationen mellan två av hans superstjärnor, Kylian Mbappé och Neymar.

Enligt Galtier finns det inget att oroa sig för när det gäller samarbetet dem emellan:

- Relationen mellan Ney (Neymar) och Kylian (Mbappé) är väldigt bra. De hänger tillsammans i övningarna, ofta under uppvärmningen. Det fanns en situation i matchen. Jag pratade om det med Kylian i går och jag tror att de pratade om det tillsammans, sa han då enligt Mundo Deportivo.

Here’s Neymar when asked about Kylian Mbappé after Brazil game tonight. 🇧🇷🇫🇷 #PSG



Here @ojbsports question and Ney’s answer ⤵️🎥pic.twitter.com/Zo1s55dBWx