Neymar slår tillbaka - känner sig lurad: "En fälla"

Nyhetsbyrån AP har tagit del av dokument som visar att PSG:s anfallsstjärna Neymar polisanmälts för våldtäkt av en kvinna. Enligt uppgifterna från kvinnan ska våldtäkten ägt rum den 15 maj på ett hotell i Paris. Själva polisanmälan lämnades dock inte in förrän under fredagen, i Brasilien, på grund av att kvinnan uppger att hon var rädd och skakad efteråt och inte ville lämna in anmälan i Paris.

Enligt dokumenten AP tagit del av framgår att kvinnan hävdar att Neymar var berusad då han kom till hotellet i fråga och att han blev aggressiv och hade sex med henne, mot hennes vilja.

Nu slår Neymar tillbaka mot anklagelserna. I en sju minuter lång video på Instagram säger PSG-stjärnan att uppgifterna är totalt felaktiga.

- Det som hände var totalt det motsatta i förhållande till det hon säger och jag är väldigt irriterad just nu, säger Neymar bland annat.

Som bevis uppvisar Neymar sedan en Whats-App-konversation som han menar tydligt underbygger hans bild av verkligheten. Där ses bland annat, enligt AP, en konversation som Neymar menar att han hade, på ett vänskapligt vis med kvinnan, dagen därpå.

- Det handlar om ett möte mellan en man och en kvinna mellan fyra väggar. Dagen därpå hände ingenting. Jag hoppas att utredarna läser meddelanden och ser vad som hände.

Enligt Neymar gör det ont att behöva lägga upp videon, men han känner sig tvingad på grund av anklagelserna som riktas mot honom. Han menar att han blir ditsatt för något han inte gjort.

- Det är väldigt tråkigt att tänka att världen är så här, att det är människor som vill dra fördel av dig, utnyttja andra människor. Det är väldigt ledsamt och smärtsamt.

- Det här är en väldigt tråkig situation för mig men även för min familj. Jag ville inte hamna i den här situationen, jag lurades till det. Det var en fälla och jag misslyckades, men det är en läxa för mig.

Även Neymars far, Neymar da Silva Santos, menar att det hela handlar om felaktiga anklagelser.

- Det här är ett jobbigt ögonblick. Om vi inte kan visa sanningen snabbt blir det en snöbollseffekt, sa han till TV Band.