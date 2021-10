Ny publikskandal i Ligue 1 - kastades in fyrverkerier på plan

Saint-Étiennes ultra-supportrar är inte nöjda med säsongsinledningen, där de endast tagit fyra poäng och återfinns på jumboplats. Senast föll de med hela 5-1 mot Strasbourg.

Därefter krävde grupperingar att lagets tränare, Claude Puel, skulle lämna uppdraget. De gav honom 24 timmar att avgå.

Det gjorde han inte, vilket fick ultra-supportrarna att agera direkt - innan matchen hann starta. De kastade in en stor mängd tända fyrverkeripjäser på plan, när spelarna precis kommit in. Matchen startades, men tvingades snart avbrytas. Enligt franska uppgifter ska nätet i ett av målen gått sönder.

Aktionen ska varit i syfte att få matchen uppskjuten, som en protest mot Puel.

Det meddelades snart att matchen återupptas, vilket den gjorde vid 22-tiden. På arenan gjordes det dock tydligt att matchen kommer stoppas om något mer sker.

Tonight’s Saint Étienne-Angers kick-off has been delayed, with multiple flares being thrown onto the pitch. The players have returned to the changing rooms. (📽@EDWARDJAY73) pic.twitter.com/eAebACwhie