Officiellt: Al-Nassr värvar Fofana

Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, David Ospina och Talisca. Ja, det är några av stjärnspelarna som tillhör Al-Nassr för tillfället.

Nu står det klart att den saudiska toppklubben förstärker truppen med ytterligare ett namnstarkt nyförvärv.

På tisdagen blev det nämligen officiellt att Al-Nassr värvar Seko Fofana, 28, från franska RC Lens. Transferjournalisten Fabrizio Romano har tidigare uppgett att övergångsumman landar på omkring 25-30 miljoner euro, motsvarande cirka 290-345 miljoner svenska kronor, för mittfältaren.

"Jag är här för att göra allt för klubbmärket", säger Fofana i en presentationsvideo.

Al-Nassr slutade på andra plats i den saudiska högstaligan förra säsongen.

Totalt blev det 21 mål samt tolv assist på 112 matcher i Lens-tröjan för Seko Fofana, som har åtta landskamper för Elfenbenskusten på meritlistan. Tidigare i karriären har han även representerat Lorient, Manchester City, Fulham, Bastia och Udinese.

" To do everything for this badge "

