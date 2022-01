Officiellt: Cajuste flyttar till Frankrike - säljs för över 100 miljoner kronor

Sveriges landslagsmittfältare Jens Cajuste, 22, kopplades förra sommaren ihop med en flytt till klubbar som Brentford och Newcastle, men blev kvar i Midtjylland. Under senaste dagarna har det i stället kommit rapporter om att det blir en flytt i vinter till franska Reims.

Nu står det klart att Cajuste lämnar Midtjylland för spel i Ligue 1-klubben. Enligt danska BT är övergångssumman på 75 miljoner danska kronor, drygt 104 miljoner svenska kronor. Kontraktet är skrivet över fyra år.

- Det är viktigt för mig att tacka för några bra år till fansen och alla människor i och runt klubben. Jag har njutit av min tid i FC Midtjylland, och jag kommer speciellt minnas de stora framgångarna med mästerskapet (ligaguldet) och Champions League 2020. Jag önskar klubben all lycka, säger Cajuste i en kommentar på den danska klubbens hemsida.

Midtjylland-sportchefen Svend Graversen:



- Från dag ett har det varit ett nöje att följa Jens utveckling i FC Midtjylland. Han kom till FCM med ett dedikerat och ihärdigt tankesätt, och det har han behållit under hela sin tid i klubben. Han utvecklades snabbt till en profil i vårt lag, och han har en enorm del i vårt tredje mästerskap och Champions League-äventyret 2020, säger sportchefen.

Reims är i dagsläget på 14:e-plats i den franska högstaligan. Förra säsongen slutade även klubben på just 14:e-plats i ligaspelet.

Cajuste kom till Midtjylland från Örgryte IS under 2018 och är den här säsongen noterad för tio matcher med den danska storklubben. Han har både varit med och vunnit den danska ligan och den danska cupen under sin tid i Midtjylland.

Cajuste gjorde i november 2020 debut för Sveriges A-landslag och är noterad för åtta landskamper med Blågult. Under EM i fjol kom han till spel i en match.

