Officiellt: Diacre får sparken

För cirka två veckor sedan meddelade flera tongivande spelare i Frankrikes landslag, bland annat Wendie Renard och Marie-Antoinette Katoto, att de tillfälligt väljer att sluta i landslaget. Besked som kom bara månader före VM 2023 i Australien och Nya Zeeland.

Enligt uppgifter i fransk press har det under en längre tid funnits ett utbrett missnöje mot Diacresledarskap och tränarmetoder. Men nu väljer det franska fotbollsförbundet (FFF) att agera.

FFF meddelar på torsdagen att man tillsatt en särskild kommission som, genom utfrågningar, har kunnat fastslå att det funnits en "betydande spricka" mellan landslagsledningen och flera spelare i truppen. Sprickan har vuxit sig så pass djup att den nått en "point of no return", det vill säga berörda spelare inte kommer att återvända till landslaget under nuvarande ledning.

Det är med den bakgrunden som det franska fotbollsförbundet nu har valt att avskeda förbundskapten Corinne Diacre. En ersättare kommer att presenteras innan VM drar igång i sommar, meddelar förbundet.