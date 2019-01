Officiellt: Fabregas lämnar Chelsea - återförenas med Henry

Cesc Fabregas har spelat i Chelsea sedan 2014 då han anslöt från Barcelona. Under årets säsong har spanjoren dock haft det svårt att få speltid och nu står det klart att han lämnar Londonklubben för spel i franska Monaco.

På sin hemsida meddelar Chelsea att spanjoren, som hunnit bli 31 år, lämnar med omedelbar verkan.

"Vi tackar Cesc för hans underbara tid och önskar honom all lycka i nästa kapitel i vad som har varit en fantastisk karriär", skriver klubben.

I Monaco återförenas Fabregas med Thierry Henry, som tränar laget. Duon spelade ihop i Arsenal under mitten av 2000-talet och nu återstår om de tillsammans kan hjälpa Monaco att säkra ett nytt kontrakt i franska Ligue 1. Efter 18 spelade omgångar ligger laget näst sist med fem poäng upp till säker mark.

Fabregas kontrakt med Monaco sträcker sig till och med 2022.

Today we say goodbye and wish @cesc4official the best of luck for the future. 🎩 https://t.co/yHkcbE2aSU