Officiellt: Igor Tudor tar över Marseille

Förra veckan lämnade Jorge Sampaoli sitt huvudtränaruppdrag i Marseille med omedelbar verkan. Enligt L'Equipe var den bakomliggande anledningen att 62-åringen var missnöjd med Ligue 1-klubbens agerande på transfermarknaden.

Nu har Marseille gjort klart med en ersättare.

På måndagen blev det officiellt att Igor Tudor tar över som ny huvudtränare i klubben. Kontraktet sträcker sig över två säsonger.

- Jag tror att vi har hittat det vi behöver i Igor Tudor, så jag är glad över att kunna välkomna honom till vår klubb, säger klubbens ägare Frank McCourt till Marseilles hemsida.

Igor Tudor kommer senast från Hellas Verona i Serie A, efter att ha varit assisterande tränare åt Andrea Pirlo i Juventus säsongen 2020/21.

Marseille kom på andra plats i Ligue 1 förra säsongen och har därmed kvalificerat sig till årets upplaga av Champions League.

🚨 Olympique de Marseille proudly announces the signing of 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 as our new coach.✍️



The Croatian 🇭🇷 has signed for two years with the Olympic club. 🔵⚪️



👉 https://t.co/TbmvAqN9wV pic.twitter.com/d8da702NM4