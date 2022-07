Officiellt: Marseille värvar Clauss

Jonathan Clauss slog igenom i Lens förra säsongen då han noterades för fem mål samt elva assist på 37 matcher som ytterback. 29-åringen har sedan dess ryktats vara på väg till större klubbar, bland annat har Manchester United figurerat i sammanhanget.

Nu står det klart att det blir Marseille som värvar Clauss. Fransmannen har skrivit på ett treårskontrakt (till juni 2025) med fjolårets tabelltvåa i Ligue 1, som ska spela Champions League-fotboll nästa säsong.

Enligt L'Equipe betalar Marseille nio miljoner euro, motsvarande cirka 94 miljoner svenska kronor, plus bonusar för att köpa loss ytterbacken. Tidningen hävdar vidare att Clauss själv var angelägen om att få igenom en flytt till Marseille och därför valde att nobba bud från flera andra klubbar.

Jonathan Clauss fick debutera i Frankrikes landslag i våras. På klubblagsnivå har 29-åringen tidigare representerat Strasbourg, SV Linx, Raon-l'Etape, Avranches, Quevilly Rouen och Arminia Bielefeld.

𝗛𝗮𝘃𝗲 𝗮 𝗴𝗼𝗼𝗱 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝗼𝗻𝗲, we definitely will 🛸🪐 pic.twitter.com/Bss7HKmmMO