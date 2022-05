Officiellt: Messi blir ambassadör för Saudiarabien

Lionel Messi, 34, anses av många vara världens bästa fotbollsspelare. Inför årets säsong bytte han Barcelona mot Paris Saint-Germain, där han nyligen vann Ligue 1-titeln.

Nu har argentinaren tagit ett nytt uppdrag, den här gången utanför fotbollsplanen.

På tisdagen blev det nämligen officiellt att Lionel Messi är ny ambassadör för turismen i Saudiarabien. PSG-stjärnan befinner sig för tillfället på semester i Jeddah, där han under gårdagen träffade Saudiarabiens turistminister.

"Jag är glad över att kunna välkomna Lionel Messi till Saudiarabien. Vi ser fram emot att du ska få utforska Röda Havet, Jeddahsäsongen och forntida historia. Detta är inte hans första besök i kungariket och det kommer inte att bli hans sista", skriver Ahmed Al-Khateeb på Twitter.

Lionel Messi publicerade även ett inlägg på sitt eget Instagram-konto från semester i landet. Inlägget var ett betalt samarbete med Visit Saudi. Även PSG-lagkamraten Leandro Paredes var med på besöket i Saudiarabien.

Saudiska investeringsfondet Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman, köpte nyligen Newcastle för nära 3,6 miljarder kronor. Övertagande fick då skarp kritik eftersom Saudiarabien är en kritiserad stat utan demokrati och mänskliga rättigheter.

I am pleased to welcome Lionel Messi to Saudi Arabia We are excited for you to explore the treasures of the Red Sea, the Jeddah Season and our ancient history.

This is not his first visit to the Kingdom and it will not be the last! @VisitSaudiNow pic.twitter.com/RDfxFIRjrt