Officiellt: Monaco sparkar Henry - plockar in Jardim igen

Monaco har den här säsongen haft det tungt i Ligue 1. Den franska storklubben, som under 2017 blev ligamästare och under förra säsongen blev tvåa, sparkade i oktober tränaren Leonardo Jardim och tog in Arsenal-legendaren Thierry Henry som ny huvudtränare.

Henry har inte lyckats lyfta Monaco ur krisen och efter att laget i dagarna blev utslaget av Ligue 2-laget Metz i cupen, så blev Henry avstängd. Fransmannen hamnade redan före mötet i blåsväder efter att ha skrikit grova glåpord till en motståndare, vilket ledde till att han senare också bad om ursäkt.

I dag meddelade till slut Monaco att Henry får sparken. Tränaren lämnar därmed sitt uppdrag i klubben permanent och kan se tillbaka på ett facit med fyra vinster, fem kryss och elva förluster under tiden som tränare i klubben.

Monaco plockar i stället åter in Jardim som ny tränare med ett avtal över två och ett halvt år. Han kommer från och med söndag att börja arbeta i klubben igen.

Jardim ledde, under sin förra sejour, Monaco i 233 matcher och hade under säsongen 2016/17 sin största framgång i klubben med en ligatitel och semifinal i Champions League.

Monaco är placerat näst sist i ligatabellen med tre poäng upp till Amiens på säker mark i Ligue 1.