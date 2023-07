Officiellt: Vieira tar över Strasbourg

Tidigare storspelaren Patrick Vieira, 47, har under senaste åren basat över New York City, Nice och Crystal Palace, men fick i mars sparken av London-klubben, och har under senaste tiden kopplats ihop med flera olika chefstränaruppdrag, däribland i Strasbourg.

Nu går Strasbourg ut med att Vieira tar över som ny huvudtränare i klubben med ett kontrakt som sträcker sig över tre säsonger.

- Jag är glad över att ansluta till Racing. Jag känner till klubbens historia och identitet, säger han i en kommentar på klubbens Twitter-konto.

Strasbourg slutade i år på 15:e-plats i Ligue 1. Tidigare har den franska tidningen L'Equipe rapporterat att Chelsea-ägaren Todd Boehly och hans bolag Clearlake Capital köpt in sig i Strasbourg, vilket vittnar om en möjlig satsning framöver.

Annons

Vieira hade en framgångsrik karriär, som spelare, i klubbar som Arsenal, Juventus, Inter och Manchester City. Han gjorde även 107 A-landskamper med Frankrike.