Officiellt: Wijnaldum klar för Al-Ettifaq

Georginio Wijnaldum, 32, skördade mellan 2016 och 2021 stora framgångar i Liverpool med en Premier League-titel och en Champions League-titel, och lämnade sedan för Paris Saint-Germain, där han sedan dess inte levererat på samma sätt.

Förra säsongen var Wijnaldum på lån hos Roma - och nu byter han världsdel.

Sent under lördagskvällen går den saudiarabiska klubben Al-Ettifaq ut med att Wijnaldum ansluter för spel under Liverpool-ikonen Steven Gerrards ledning framöver.

I Al-Ettifaq spelar sedan tidigare även förre Liverpool-mittfältaren Jordan Henderson, vilket gör att han nu återförenas med Wijnaldum. Svensken Robin Quaison tillhör också klubben, som är på femte plats i den saudiska ligan.