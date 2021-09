Oväntade detaljen i Messis PSG-kontrakt - får miljonlön i kryptovaluta

Lionel Messi gick till Paris Saint-Germain efter att hans kontrakt med Barcelona gick ut i sommar. Nu skriver den franska tidningen L’Èquipe om hur 34-åringens kontrakt kommer att se ut i nya klubben.

Enligt tidningen kommer Messi att tjäna 110 miljoner euro (1,12 miljarder kronor) netto över tre år i Ligue 1-klubben. Det första året kommer han att tjäna 30 miljoner euro (305 miljoner kronor) per år, medan år två och tre kommer han att tjäna 40 miljoner euro (405 miljoner kronor) per år. Kontraktet sträcker sig över två år med option om ett tredje år.

Men det finns en detalj i kontraktet som L’Èquipe specifikt fokuserar på. En miljon euro (tio miljoner kronor) av argentinarens årslön kommer att betalas ut i kryptovaluta, något tämligen ovanligt i fotbollsspelares kontrakt. Visserligen var det allmän kännedom sedan tidigare att Messi kommer att betalas i kryptovaluta, men det har inte framgått hur mycket. Kryptovalutan det handlar om är Paris Saint-Germains egen kryptovaluta.

Utöver detta kommer Messi även kompenseras med en lojalitetsbonus om tio miljoner euro (100 miljoner kronor) per år under sitt andra och eventuellt tredje år i klubben.

