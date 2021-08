Oväntade reaktionen: Mbappé utbuad inför hemmapremiären

Paris Saint-Germains anfallsstjärna Kylian Mbappé, 22, kom till den franska storklubben från Monaco under sommaren 2017 och har sedan dess öst in mål. Mbappé har i flera år varit en av klubbens viktigaste spelare, men fick under lördagen ett lite oväntat välkomnande inför hemmapremiären mot Strasbourg i Ligue 1.

När speakern läste upp laguppställningarna inför matchen och ropade ut Mbappés namn möttes det av höga burop och visslingar på Parc des Princes. När Mauro Icardis namn därefter lästes upp svarade publiken med applåder.

"Mbappé fick inte precis ett varmt välkomnande tillbaka på Parc des Princes", skriver CBS Sports-journalisten Jonathan Johnson på Twitter.

Inför matchen presenterades även nyförvärven Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma och Lionel Messi. De fick också alla stora applåder av hemmapubliken.

Den franska tidningen L'Équipe skriver att en del PSG-supportrar är missnöjda med att Mbappé inte skrivit på ett nytt kontrakt med klubben. Mbappés avtal går ut nästa sommar och under senaste tiden har han kopplats ihop med en flytt till Real Madrid.

Under Lionel Messis första presskonferens med PSG uttalade sig även presidenten Nasser Al-Khelaifi om Mbappés framtid och satte då lite press på stjärnan.

- Han sa offentligt att han vill ha ett slagkraftigt lag. Jag tror inte att det finns något mer slagkraftigt lag än det här. Det betyder att han inte har några ursäkter, sa presidenten enligt RMC Sport.

Förra säsongen stod anfallaren för 42 mål och elva assist på 47 framträdanden. I det franska landslaget har han gjort 17 mål på 48 A-landskamper.

Se när Mbappé blev utbuad i tweeten nedan.



Kylian Mbappé audibly booed by the Parc des Princes crowd as his name is read out for the tonight’s lineups. (📽: @SimoneRovera) pic.twitter.com/Ot6NOZMMx4