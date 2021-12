Payets ilska efter publikskandalerna: "Måste jag sluta spela fotboll?"

Ligue 1 har haft problem under säsongen med publikskandaler. Bland annat avbröts matchen mellan Saint-Étienne och Angers efter att supportrar kastat in fyrverkeripjäser på planen. Även derbyt mellan RC Lens och Lille stoppades efter att en grupp Lens-fans stormat planen under halvtidsvilan och sprungit mot Lille-supportrarna på bortasektionen.

För ungefär en månad sedan spelade Lyon mot Marseille och nya skandalscener utspelade sig. Marseille-spelaren Dimitri Payet gick ut till hörnflaggan för att ta en hörna och i samband med det kastade någon från publiken en flaska i huvudet på Payet.

Le Monde har nu intervjuat Payet om just det här problemet. Redan vid två tillfällen den här säsongen har han träffats av flaskor från publiken. Situationen gör honom frustrerad.

- Måste jag sluta slå hörnor? Måste jag sluta spela fotboll? Förklara för mig, säger han i intervjun och fortsätter:

- Det här skulle jag vilja: Vid nästa incident, oavsett arena, även Stade Vélodrome (Marseilles hemmaarena), så skulle jag vilja att de två lagkaptenerna och de två tränarna samlas i mittcirkeln och beslutar att inte fortsätta.

Marseille ligger tvåa i Ligue 1-tabellen, 13 poäng bakom serieledarna PSG med en match mindre spelad.