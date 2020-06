PSG-basen bekräftar: Stjärnduon lämnar gratis i sommar

Thiago Silva och Edinson Cavani har varit nyckelspelare för PSG de senaste säsongerna, där Silva varit lagkapten efter att han värvats från Milan och Cavani som klubbens bästa målskytt någonsin.

Nu står det dock klart att duon lämnar den franska huvudstaden i sommar, då deras kontrakt går ut.

- De lämnar i slutet av säsongen. Det är bekräftat, säger PSG:s sportchef Leonardo enligt Sky-journalisten Fabrizio Romano.

Silva kom till PSG sommaren 2012 från Milan tillsammans med Zlatan Ibrahimovic. Sedan dess har han gjort över 300 matcher för PSG.

Cavani anslöt ett år efter Silva från Napoli, och har gjort 200 mål på 301 matcher för den franska huvudstadsklubben. Han har bland annat kopplats ihop med en flytt till Atlético Madrid, Boca Juniors och uruguayanska Peñarol.

