PSG riskerar straff från Uefa - måste få in 600 miljoner innan månadens slut

Förra sommaren slog PSG på stort när man plockade in både Neymar från Barcelona och Kylian Mbappé från Monaco. Nu står det klart att Uefa inte har hittat några omständigheter kring värvningarna som gör att man kan bli straffade - men klubben står ändå inför en utmaning för att inte åka dit för att ha brutit mot financial fair play.

The Guardian rapporterar att PSG måste få in 60 miljoner euro i inkomster, drygt 600 miljoner kronor, innan månadens slut för att inte åka dit för "overspending". Enligt tidningen menar Uefa att klubben fick in för stort belopp över marknadsvärdet för flera sponsoravtal som är kopplade till PSG:s qatariska ägare.

Lyckas man inte få in pengarna som krävs väntar böter, rapporterar The Guardian. Inkomsterna kan bland annat komma från att man säljer spelare.

Financial fair play, FFP, infördes 2013 och handlar i stora drag om att klubbar måste balansera sina inkomster med hur mycket man spenderar.